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20 декабря 2019 года 09:43
Созданы условия для продолжения восходящего движения Brent к $67,20, но, вероятно, через коррекцию - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов четверга выросли на 0,6%, закрывшись на отметке $66,58. Позитивные настроения на глобальных рынках акций, обусловленные ожиданиями нормализации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками, позволили "быкам" "вытолкнуть" стоимость фьючерсного контракта Brent за отметку $66, что создает условия для продолжения восходящего движения к уровню $67,20, однако сходу данный рубеж взять вряд ли удастся и может последовать закономерная коррекция, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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20 декабря 2019 года 12:06
Аналитики ГК "ФИНАМ" дают акциям Cisco Systems рекомендацию "покупать" и считают, что в 2020 году бумага в полной мере отыграет свое отставание и покажет доходность лучше рыночной, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Cisco Systems – гигант хай-тека, один... читать дальше
.20 декабря 2019 года 10:15
Цены на нефть в течение следующей недели останутся в диапазоне 66-68 долл./барр., отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Нефть остается на траектории роста на фоне позитивного общерыночного сантимента, поддержанного прогрессом хода торговых переговоров США-КНР.... читать дальше
.20 декабря 2019 года 10:05
Потенциал снижения пары EUR/USD ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется на отрицательной территории, причем "евромедведи" сумели нивелировать весь рост четверга. Участникам рынка стоит проследить за статистикой по окончательному... читать дальше
.20 декабря 2019 года 09:23
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу. читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:12
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер". Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:55
Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре. Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl. Минэнерго... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:12
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:39
Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг. читать дальше
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