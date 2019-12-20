Созданы условия для продолжения восходящего движения Brent к $67,20, но, вероятно, через коррекцию - ГК "ФИНАМ"

Нефтяные котировки по итогам торгов четверга выросли на 0,6%, закрывшись на отметке $66,58. Позитивные настроения на глобальных рынках акций, обусловленные ожиданиями нормализации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками, позволили "быкам" "вытолкнуть" стоимость фьючерсного контракта Brent за отметку $66, что создает условия для продолжения восходящего движения к уровню $67,20, однако сходу данный рубеж взять вряд ли удастся и может последовать закономерная коррекция, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.