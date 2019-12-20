Рост рынка акций возобновится - Алор Брокер

Российский рынок акций в четверг снизился на полпроцента, но о смене восходящего тренда говорить не приходится, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Во многом потери индекса Мосбиржи были вызваны дивидендным "гэпом" в акциях "Лукойла". "В пятницу рост рынка акций возобновится. Американские индексы подросли, продолжается ралли в нефти, так что сегодня ждем открытия рынка ростом в пределах 0,3-0,5%", - указывает в своем комментарии А.Антонов.

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