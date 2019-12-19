Рубль в четверг прибавил около 0,5% в паре с долларом и 0,4% в паре с евро - ИК "Велес Капитал"

Рубль к окончанию торгов четверга чувствовал себя гораздо лучше ряда других валют на развивающихся рынках, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Отечественная валюта прибавляла около 0,5% в паре с долларом и 0,4% в паре с евро, тогда как на развивающихся рынках заметную отрицательную динамику демонстрировали такие валюты, как турецкая лира, индийская рупия, аргентинский песо.

"Укреплялся рубль с самого утра, - комментирует Юрий Кравченко. - Уже на открытии отечественная валюта прибавила порядка 9 коп. в паре с долларом и к концу первой половины дня продвинулась в район 62,5 руб. (против закрытия среды на отметке 62,67 руб.). В дальнейшем отечественная валюта продолжала движение вверх, однако несколько раз встречала сопротивление на уровне 62,4 руб. Ближе к вечеру рубль предпринял очередные попытки для преодоления указанного рубежа и к 18:00 протестировал отметку 62,35 руб. При этом отечественную валюту не смущало некоторое ухудшение санкционного фона за последнее время, в том числе и сегодняшнее продление санкций ЕС против РФ еще на полгода".

Эксперт ИК "Велес Капитал" не исключает, что в преддверии праздников участники рынка заранее конвертируют валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам, что уже сейчас оказывает поддержку рублю. Кроме того, спрос на рублевую ликвидность предъявляет и население: так, с начала декабря отток ликвидности из банковской системы по каналу наличных денег уже достиг 261 млрд руб.