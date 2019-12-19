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19 декабря 2019 года 18:16
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta, одного из крупнейших индийских многопрофильных холдингов, говорится в обзоре инвесткомпании. Долларовые выпуски эмитента отличаются привлекательной доходностью при умеренных рисках кредитного профиля. С точки зрения относительной стоимости нам нравится выпуск VEDLN 23 Finance (YTM 8,1%), торгующийся с заметной премией к собственной кривой. Потенциал роста стоимости бумаги, по оценкам экспертов ITI Capital, составляет не менее 3% (до целевого уровня 103,0%). Vedanta (B2/B/-) - крупный диверсифицированный холдинг, объединяющий компании по всему миру с основными операциями в горнодобывающем и нефтегазовом секторах, отмечается в обзоре. Существенная часть операционных активов расположена в Индии (внутренние продажи формируют примерно 60% выручки), где группа изначально была основана в 1976 г. как предприятие по торговле металлоломом. Помимо этого, производственные площадки находятся в Китае, Малайзии, ОАЭ, Австралии, Замбии и т. д. Vedanta - крупнейший частный индийский производитель сырой нефти, контролирующий порядка четверти рынка. В производстве цинка, алюминия, меди и железной руды группа также занимает лидирующие позиции в стране. Цинковая шахта Rampura Agucha - вторая по размеру запасов в мире. В настоящее время Vedanta - частная компания, полностью подконтрольная ее основателю Анилу Агарвалу (состояние оценивается в $4 млрд). До 2018 г. года акции компании обращались на LSE "Мы позитивно смотрим на кредитный профиль Vedanta, несмотря на присущие ему риски, прежде всего, связанные с цикличной природой выпускаемой продукции, - отмечает старший аналитик ITI Capital Ольга Николаева. - Долговая нагрузка группы выглядит умеренной - чистый долг/EBITDA по итогам 2019 г. составлял 3х. График погашения заимствований достаточно комфортный - на выплаты в ближайший год приходится не более 18% совокупного портфеля. При этом показатели левериджа на протяжении ряда последних лет оставались стабильными, несмотря на активную фазу инвестиционного цикла. Завершение программы капитальных расходов в 2020 г. ожидаемо положительно скажется на объемах производства и, как следствие, кредитных метриках эмитента". Правительство Индии в сентябре 2019 г. приняло ряд мер для стимулирования национальной экономики. В частности, было объявлено о снижении эффективной ставки корпоративного налога с 30% до 25%. Этот шаг, по мнению Ольги Николаевой, должен послужить стимулом для экономического роста, что, в свою очередь выльется в более благоприятную операционную среду для местных компаний (восстановление потребительского спроса). С точки зрения непосредственного влияния на баланс Vedanta это означает экономию на налогах в размере 3-4% от годовой EBITDA "Внешние публичные заимствования индийских корпоративных эмитентов, в том числе и бонды Vedanta, выглядят дешево на фоне аналогов из EM (в сопоставимых рейтинговых группах), - указывает эксперт ITI Capital. - Отчасти это связано с отсутствием суверенного долларового бенчмарка и в целом с невысокой популярностью индийского риска среди иностранных инвесторов. В настоящее время Vedanta имеет в обращении шесть выпусков долларовых еврооблигаций со сроками погашения до 2026 г. и доходностью в диапазоне 5,5-9,3% годовых. У кривой эмитента очень высокий наклон, т.е. она отличается существенными премиями за дюрацию. При этом бонды глобальных аналогов в металлургическом секторе сейчас отличаются доходностью в среднем 4-6%. При этом бонды глобальных аналогов в металлургическом секторе предлагают сейчас доходность в среднем 4-6%. Нам нравится размещенный в апреле 2019 г. выпуск VEDLN 23 Finance (YTM 8,1%). Разница в доходности относительно чуть более короткого VEDLN 22 (YTM 7,05%) составляет более 100 б.п. Мы оцениваем потенциал роста стоимости бумаги в размере не менее 3%"
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19 декабря 2019 года 14:07
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.18 декабря 2019 года 15:05
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.18 декабря 2019 года 12:50
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