Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты зафиксировали рекордный за последние 4 года чистый приток капитала в акции РФ со стороны ETF. Аналитики подтвердили умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в 2020 году, однако их беспокоит перегретость рынка ввиду таких технических факторов, как дивиденды фондов в конце года. По мнению Смольянинова и Мордовцева, тактические риски коррекции существенно повысились.

"Больше всего на этой неделе впечатляет размер притоков в крупнейшие ETF EM. В общей сложности российские акции получили впечатляющие $149 млн почти полностью за счет притоков в крупнейшие ETF EM в размере $140 млн. В результате неделя стала лучшей за всю историю наших наблюдений, то есть за 4 года, с точки зрения притоков в ETF акций EM. При детальном рассмотрении мы видим, что половина этой суммы приходится на два крупнейших фонда iShares ETF с активами под управлением $90 млрд. Оба фонда только что объявили годовые и специальные дивиденды за год (спецдивиденд будет выплачен впервые с 2012 года!). В противном случае притоки оказались бы сильными, но не достигли бы такого анормально высокого уровня. Мы подтверждаем умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в 2020 году, но нас беспокоит перегретость рынка ввиду таких технических факторов, как дивиденды фондов в конце года. Тактические риски коррекции существенно повысились", - говорится в обзоре.

В то же время розничные инвесторы в период с 12 по 18 декабря начали продавать российские акции при индексе РТС свыше 1500 пунктов.

"Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 0,9% по итогам недели, завершившейся в среду. Объем коротких позиций также начал увеличиваться - среднестатистический розничный клиент "БКС Глобал Маркетс" пытается воспользоваться эйфорией, чтобы немого разгрузить портфель. Как мы и прогнозировали в нашем последнем отчете, средний объем длинных позиций начал сокращаться именно в тот день, когда индекс РТС пробил отметку 1500 пунктов. Мы поддерживаем такой подход, и несмотря на "конструктивный" взгляд на рынок в долгосрочной перспективе, видим невпечатляющие перспективы с точки зрения доходности в ближайшие несколько месяцев. Наш прогнозный уровень индекса РТС в 2020 году без учета дивидендов остается прежним - 1500 пунктов, что соответствует 1600 пунктам с учетом дивидендов (дивдоходность 6,5%), и предполагает потенциал роста менее 5% на ближайшие 54 недели", - пишут эксперты.

Среди институциональных инвесторов в течение отчетного периода покупатели преобладали над продавцами.