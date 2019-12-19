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19 декабря 2019 года 17:21
Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа эксперты зафиксировали рекордный за последние 4 года чистый приток капитала в акции РФ со стороны ETF. Аналитики подтвердили умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в 2020 году, однако их беспокоит перегретость рынка ввиду таких технических факторов, как дивиденды фондов в конце года. По мнению Смольянинова и Мордовцева, тактические риски коррекции существенно повысились. "Больше всего на этой неделе впечатляет размер притоков в крупнейшие ETF EM. В общей сложности российские акции получили впечатляющие $149 млн почти полностью за счет притоков в крупнейшие ETF EM в размере $140 млн. В результате неделя стала лучшей за всю историю наших наблюдений, то есть за 4 года, с точки зрения притоков в ETF акций EM. При детальном рассмотрении мы видим, что половина этой суммы приходится на два крупнейших фонда iShares ETF с активами под управлением $90 млрд. Оба фонда только что объявили годовые и специальные дивиденды за год (спецдивиденд будет выплачен впервые с 2012 года!). В противном случае притоки оказались бы сильными, но не достигли бы такого анормально высокого уровня. Мы подтверждаем умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в 2020 году, но нас беспокоит перегретость рынка ввиду таких технических факторов, как дивиденды фондов в конце года. Тактические риски коррекции существенно повысились", - говорится в обзоре. В то же время розничные инвесторы в период с 12 по 18 декабря начали продавать российские акции при индексе РТС свыше 1500 пунктов. "Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 0,9% по итогам недели, завершившейся в среду. Объем коротких позиций также начал увеличиваться - среднестатистический розничный клиент "БКС Глобал Маркетс" пытается воспользоваться эйфорией, чтобы немого разгрузить портфель. Как мы и прогнозировали в нашем последнем отчете, средний объем длинных позиций начал сокращаться именно в тот день, когда индекс РТС пробил отметку 1500 пунктов. Мы поддерживаем такой подход, и несмотря на "конструктивный" взгляд на рынок в долгосрочной перспективе, видим невпечатляющие перспективы с точки зрения доходности в ближайшие несколько месяцев. Наш прогнозный уровень индекса РТС в 2020 году без учета дивидендов остается прежним - 1500 пунктов, что соответствует 1600 пунктам с учетом дивидендов (дивдоходность 6,5%), и предполагает потенциал роста менее 5% на ближайшие 54 недели", - пишут эксперты. Среди институциональных инвесторов в течение отчетного периода покупатели преобладали над продавцами.
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