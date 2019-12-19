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19 декабря 2019 года 17:45
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций и ADR МТС до "держать" и возобновил анализ Ростелекома
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Для американских депозитарных акций (ADS) VEON рекомендация "держать" была подтверждена. Кроме того, в обзоре сообщается, что "БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с рекомендацией "держать" для его обыкновенных и привилегированных акций. "По нашим прогнозам, в 2020 году рынок мобильных услуг в России вырастет на 2-3%, при этом вероятно некоторое ускорение в четвертом квартале 2019 года и первом полугодии 2020 года в свете снижения влияния факторов отмены национального роуминга, сохранения приемлемого уровня конкуренции и возвращения тренда на сокращение монобрендовых сетей. Рыночная конъюнктура окажет наибольшую поддержку МТС и Tele2, тогда как Veon отстает из-за недостаточных инвестиций в прошлом. Кроме того, в 2020 году может проясниться порядок развертывания сетей 5G, при этом влияние на финансовые показатели в 2020 году, вероятно, будет ограничено расходами на аукцион 5G", - говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс". По мнению Сухановой, российские операторы оценены рынком справедливо. "МТС и Veon торгуются с дивдоходностью 9% на 2020 год, и мы не видим большого потенциала роста их бумаг на 12 месяцев. Дивдоходность обыкновенных акций "Ростелекома" по-прежнему составляет всего 6%, но бумага торгуется с дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA на 2020 год", - пишет аналитик. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена МТС - 11 (текущая цена - 9,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 350 (текущая цена - 314,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена VEON - 2,9 (текущая цена - 2,46), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 91 (текущая цена - 80,08), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 76 (текущая цена - 69), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, VEON
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