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19 декабря 2019 года 15:50
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не менее, для российских активов ситуация будет скорее благоприятной на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, укрепления рубля и высокой дивидендной доходности российских акций, уверены эксперты Sberbank CIB. "Доллар может ослабеть в 1К20 на фоне договоренностей между США и Китаем, - прогнозируют аналитики. - Однако устойчивость этой тенденции будет зависеть от роста мировой экономики. В 1К20 рубль может укрепиться до 60 за доллар на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов. Мы ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б. п. в 1К20 и еще на 50 б. п. до 5,5% к концу года". По мнению экспертов Sberbank CIB, в 2020 году инвесторы глобальных рынков облигаций будут рассматривать в качестве источника дохода как более длинные выпуски, так и кредитный риск, т. к. потенциал снижения доходности базовых активов ограничен. Российские еврооблигации покажут либо сопоставимую с аналогами, либо опережающую динамику, тогда как долгосрочные выпуски России могут опередить другие сегменты рынка. Что же касается рублевых облигаций, то в 2К20-3К20 (при допущении, что ставка ЦБ снизится до 5,5%, а инфляция в конце 2020 года составит 3%) доходность долгосрочных ОФЗ может снизиться до 5,9-6,1%, допускают эксперты Sberbank CIB. "Низкие доходности и умеренный рост могут создать благоприятный фон для акций с привлекательной оценкой и высокой доходностью, - отмечают аналитики инвестбанка. - Что касается российского рынка акций, то тут мы видим большой потенциал дальнейшего снижения дивидендной доходности, премии за риск и премии в оценке в 1К20 и в 2020 году. Акции с высокой дивидендной доходностью, скорее всего, покажут опережающий рост". Эксперты Sberbank CIB полагают, что динамика цены на нефть в 2020 году будет определяться пятью факторами: стремлением ОПЕК+ сбалансировать рынок, торговой войной между США и Китаем, президентскими выборами в США, перспективами санкций США против таких производителей нефти, как Иран и Венесуэла, а также динамикой нефтедобычи в Соединенных Штатах. Рынок золота в следующем году может поддержать политическая неопределенность в преддверии ноябрьских выборов в США. Аналитики Sberbank CIB ожидают высокой волатильности на рынке в 1К20 на фоне геополитических рисков (торгового конфликта США и КНР) и усиления дедолларизации. "Рынок угля может получить поддержку в 1К20 благодаря повышению спроса в зимний период и потенциальных рисков, связанных с тем, что истекает срок соглашения о транзите российского газа через Украину", - отмечается в комментарии Sberbank CIB.
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