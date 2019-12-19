Курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля вопреки санкционной риторике остается вблизи 62,5 руб./$. При этом факторов к существенной коррекции на данный момент нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". На следующей неделе активность торгов снизится, а рублю будет оказывать поддержку налоговый период в РФ, поэтому курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$, считают они.