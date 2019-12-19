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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
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19 декабря 2019 года 13:08
Курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля вопреки санкционной риторике остается вблизи 62,5 руб./$. При этом факторов к существенной коррекции на данный момент нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". На следующей неделе активность торгов снизится, а рублю будет оказывать поддержку налоговый период в РФ, поэтому курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$, считают они.
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19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:12
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер". Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:55
Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре. Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl. Минэнерго... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:12
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:39
Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг. читать дальше
.18 декабря 2019 года 15:05
На товарном рынке продолжается ралли в палладии. За две недели металл подрос примерно на 20%. Аналитики прогнозируют, что в следующем году палладий вновь будет в дефиците при сохранении высокого спроса на него со стороны автопрома, что делает палладий привлекательной инвестицией, отмечает... читать дальше
.18 декабря 2019 года 14:00
Рынки железной руды и стали в последнее время начали подавать признаки жизни: котировки китайской стали восстановились после низких уровней в октябре, получив поддержку со стороны сокращения производственных мощностей во время праздничных выходных, а также активного роста спроса, который привел... читать дальше
.18 декабря 2019 года 12:50
Акции развивающихся рынков больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем - Julius Baer
Акции развивающихся рынков и циклического сектора больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем, говорится в обзоре Julius Baer. Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем соответствует ожиданиям фондовых рынков, однако оно все равно... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:57
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно... читать дальше
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