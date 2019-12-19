Есть факторы в пользу падения котировок российских евробондов - Уралсиб

Аналитики Уралсиба видят факторы в пользу падения котировок российских евробондов, сообщается в обзоре.

"Комитет по международным отношениям Сената США в среду проголосовал за законопроект о санкциях DASKA, который в том числе предполагает введение запрета на покупку нового госдолга и ограничения для российских банков, поддерживающих вмешательство в демократические процессы в других странах. По всей видимости, законопроект был одобрен комитетом без каких-либо поправок. Впрочем, пока неясным остается вопрос о том, будет ли Сенат его рассматривать и когда это может произойти, и нет никакой уверенности, что этот законопроект все же будет принят. Реакция рынка на новость о санкциях была очень сдержанной, и, на наш взгляд, в четверг мы также вряд ли увидим продажу российских активов из-за этой новости. Однако с учетом роста доходностей гособлигаций США мы все же видим факторы в пользу падения котировок российских евробондов", - комментирует ситуацию аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.