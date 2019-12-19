Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель - БКС

Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки отреагировали на статистику активным ростом. Фьючерсы на Brent консолидировались в районе $66,15 за баррель и могут еще укрепиться на фоне позитивного сентимента.

"Основные драйверы роста по большей части учтены в цене, но сильная техническая картина и высокая покупательская активность дают основания ожидать сохранения восходящего тренда. До конца года не исключен подъем в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.