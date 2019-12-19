Ожидаются спокойные торги на нефтяном рынке - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре.

Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl.

Минэнерго США в среду неожиданно сообщило о снижении запасов сырой нефти в Штатах на прошлой неделе на 1 mb. Такие данные оказали поддержку ценам на нефть, так как в начале недели предварительная статистика по запасам от API свидетельствовала о росте запасов почти на 5 mb. При этом аппетит к рисковым активам остается преимущественно нейтральным на фоне отсутствия новостей как по торговым переговорам между США и КНР, так и по другим значимым для всего блока рисковых активов темам.

"Таким образом, отраслевая статистика позволяет нефтяным котировкам закрепиться на более комфортных уровнях. Четверг не обещает быть богатым на события, поэтому ожидаем спокойных торгов на нефтяном рынке", - отмечают аналитики "Нордеа банка".