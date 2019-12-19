.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаются спокойные торги на нефтяном рынке - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 декабря 2019 года 10:55
Ожидаются спокойные торги на нефтяном рынке - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре. Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl. Минэнерго США в среду неожиданно сообщило о снижении запасов сырой нефти в Штатах на прошлой неделе на 1 mb. Такие данные оказали поддержку ценам на нефть, так как в начале недели предварительная статистика по запасам от API свидетельствовала о росте запасов почти на 5 mb. При этом аппетит к рисковым активам остается преимущественно нейтральным на фоне отсутствия новостей как по торговым переговорам между США и КНР, так и по другим значимым для всего блока рисковых активов темам. "Таким образом, отраслевая статистика позволяет нефтяным котировкам закрепиться на более комфортных уровнях. Четверг не обещает быть богатым на события, поэтому ожидаем спокойных торгов на нефтяном рынке", - отмечают аналитики "Нордеа банка".
.
19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:12
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер". Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:12
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:39
Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг. читать дальше
.18 декабря 2019 года 15:05
На товарном рынке продолжается ралли в палладии. За две недели металл подрос примерно на 20%. Аналитики прогнозируют, что в следующем году палладий вновь будет в дефиците при сохранении высокого спроса на него со стороны автопрома, что делает палладий привлекательной инвестицией, отмечает... читать дальше
.18 декабря 2019 года 14:00
Рынки железной руды и стали в последнее время начали подавать признаки жизни: котировки китайской стали восстановились после низких уровней в октябре, получив поддержку со стороны сокращения производственных мощностей во время праздничных выходных, а также активного роста спроса, который привел... читать дальше
.18 декабря 2019 года 12:50
Акции развивающихся рынков больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем - Julius Baer
Акции развивающихся рынков и циклического сектора больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем, говорится в обзоре Julius Baer. Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем соответствует ожиданиям фондовых рынков, однако оно все равно... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:57
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.