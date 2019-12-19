Рынок ОФЗ продолжит консолидацию - Промсвязьбанк

Рынок ОФЗ продолжит консолидацию, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Кривая ОФЗ в среду осталась без движений – доходность 5-летних госбумаг составила 6,09% годовых, 10-летних – 6,39% годовых. Аукционы Минфина показали достаточно высокий спрос на бумаги -по 4,6-летним ОФЗ 26227 спрос составил 49 млрд руб. (размещено бумаг на 26,7 млрд руб.), по 19,3-летним ОФЗ 26230 – 41,7 млрд руб. при объеме размещения 29,5 млрд руб. Оба выпуска были размещены по рынку, без премий. В результате по итогам 2 аукционов было продано ОФЗ на 56,2 млрд руб., остаток размещения – менее 1 млрд руб. (в соответствии с планом на 4 квартал).

"Недельная инфляция в РФ сохранилась на уровне 0,1%, годовая к 16 декабря замедлилась до 3,3%, что соответствует нашему прогнозу по замедлению инфляции по итогам года до 3,1% (обновленный прогноз ЦБ - 2,9-3,2%), а также ожиданиям снижения ставки в начале 2020 года до 6%. Отметим, что вчера комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ. Законопроект далее должен пройти голосование в Сенате, в Палате Представителей и быть подписан президентом, однако дата голосования в Сенате не была назначена; не исключаем, что в ближайшее время движения по данному проекту не будет", - пишет Д. Грицкевич.

"Ждем продолжения консолидации рынка ОФЗ, реакция на санкционную активность США будет минимальной", - указывает аналитик Промсвязьбанка.