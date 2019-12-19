На рынки вернется волатильность - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ждут возвращения на рынки волатильности после ралли, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс"

"По всей видимости, ралли, вызванное заключением торговой сделки между США и Китаем, достигло пика, и теперь на рынки может вернуться волатильность, поскольку инвесторы будут продавать на силе и подбирать подешевевшие бумаги. Между тем Brent торгуется выше $66/барр., а новая попытка США усилить санкционное давление на Россию (комитет Сенат США одобрил новые ограничения на владение российским госдолгом, санкции в отношении "Северного потока-2"), скорее всего, не увенчается успехом", - пишут аналитики.