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19 декабря 2019 года 10:30
На рынки вернется волатильность - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ждут возвращения на рынки волатильности после ралли, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс" "По всей видимости, ралли, вызванное заключением торговой сделки между США и Китаем, достигло пика, и теперь на рынки может вернуться волатильность, поскольку инвесторы будут продавать на силе и подбирать подешевевшие бумаги. Между тем Brent торгуется выше $66/барр., а новая попытка США усилить санкционное давление на Россию (комитет Сенат США одобрил новые ограничения на владение российским госдолгом, санкции в отношении "Северного потока-2"), скорее всего, не увенчается успехом", - пишут аналитики.
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19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:12
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер". Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:55
Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре. Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl. Минэнерго... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:12
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:39
Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг. читать дальше
.18 декабря 2019 года 15:05
На товарном рынке продолжается ралли в палладии. За две недели металл подрос примерно на 20%. Аналитики прогнозируют, что в следующем году палладий вновь будет в дефиците при сохранении высокого спроса на него со стороны автопрома, что делает палладий привлекательной инвестицией, отмечает... читать дальше
.18 декабря 2019 года 14:00
Рынки железной руды и стали в последнее время начали подавать признаки жизни: котировки китайской стали восстановились после низких уровней в октябре, получив поддержку со стороны сокращения производственных мощностей во время праздничных выходных, а также активного роста спроса, который привел... читать дальше
.18 декабря 2019 года 12:50
Акции развивающихся рынков больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем - Julius Baer
Акции развивающихся рынков и циклического сектора больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем, говорится в обзоре Julius Baer. Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем соответствует ожиданиям фондовых рынков, однако оно все равно... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:57
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно... читать дальше
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