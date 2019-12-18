Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув на торгах в среду отметки 3024 пунктов - Промсвязьбанк

Российский рынок в рамках сессии среды сделал еще один шаг вверх, а индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, установив значение в районе 3024 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Внешние индикаторы не давали однозначных сигналов нашим игрокам, подчеркивает эксперт. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял порядка 0,1%, при этом он продолжает торговаться достаточно высоко - выше 65,5 доллара за баррель. В Европе основные фондовые индексы к вечеру прибавляли порядка 0,1%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 сохранили позиции у уровней закрытия предыдущего дня. На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, достигнув отметки 3020 пунктов.

Лидерами торгов выступили акции ТМК, прибавившие более 8% на информации о получении компанией разрешения на продажу предприятий в Америке. Компанию им составили бумаги Россетей и Распадской, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались ОГК-2 и ММК, потерявшие порядка 1,6%.

"Российский рынок в рамках сессии среды сделал еще один шаг вверх, а индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, установив значение в районе 3024 пунктов. При этом на рынке наблюдается пониженная волатильность. Отметим, что закрепление индекса МосБиржи выше 3010 пунктов может говорить о вероятности дальнейшего роста и возможности достижения в среднесрочной перспективе уровня 3180 пунктов, который, на наш взгляд, при развитии позитивного сценария выступает ближайшей целью", - заключает эксперт Промсвязьбанка.