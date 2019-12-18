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18 декабря 2019 года 18:28
Справедливый уровень доходности к погашению новых бондов Трансмашхолдинга около 7,1% годовых - Уралсиб
Трансмашхолдинг размещает выпуск рублевых облигаций объемом 10 млрд руб., сбор заявок на 5-летние бонды серии ПБО-04 объемом 10 млрд руб. пройдет 19 декабря, с 11:00 до 15:00, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В ходе премаркетинга был объявлен ориентир доходности: премия не более 110 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ в пятилетней точке (с фиксацией числового значения непосредственно перед открытием книги заявок). Размещение выпуска на бирже запланировано на 23 декабря. "Цель выпуска - замещение части краткосрочного долга, - отмечают эксперты "Уралсиба". - Текущий график погашений предполагает, что пиковые выплаты в размере 47 млрд руб. приходятся на 2020 г. На конец 1 п/г 2019 г. доля краткосрочного долга составляла у компании 76%. Средства, привлеченные за счет размещаемого выпуска рублевых облигаций, будут направлены на замещение части краткосрочного кредитного портфеля. Для рефинансирования оставшейся части краткосрочных обязательств (около 37 млрд руб.) будут использованы другие источники". Исходя из текущего положения бескупонной кривой ОФЗ, заявленный ориентир по новому выпуску предполагает доходность к погашению не более 7,2% годовых, указывается в обзоре "Уралсиба". В апреле нынешнего года, когда компания в предыдущий раз выходила на первичный рынок долга, она разместила трехлетние облигации серии ПБО-03 с доходностью 8,8% годовых, что на тот момент означало премию к ОФЗ в размере около 90 б.п. За последние несколько недель более или менее крупные сделки с выпуском ПБО-03 совершались на уровне 6,7–6,8% годовых по доходности, то есть со спредом над кривой ОФЗ порядка 80–90 б.п. "Заявленный в этот раз ориентир предусматривает более широкий спред, чем сложился во время предыдущего размещения в апреле и чем следует из уровней вторичного рынка, но и выпуск теперь существенно длиннее. С учетом разницы в дюрации мы ожидаем, что доходность ПБО-04 составит около 7,1% годовых, что означает понижение примерно на 10 б.п. относительно объявленного ориентира", - отмечают аналитики корпорации.
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