Приватизационные новости приподняли стоимость компаний электроэнергетики - БКС

Лидеры роста в среду на фондовом рынке - бумаги электроэнергетики, в частности, акции "Русгидро" и ФСК, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС премьер" Сергея Суверова. По мнению эксперта, это может быть связано с новостями о том, что правительство России рассмотрит план приватизации на 2020-2022 годы на заседании 25 декабря и что проект новой программы приватизации предполагает продажу части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и ОЗК в срок до 2022 года.

"Существуют, с одной стороны, опасения того, что появление крупных пакетов на рынке "придавит" цену акций, но инвесторы, вероятно, считают, что покупателями госпакетов станут стратегические инвесторы и что они купят их с премией к рынку, - указывает Сергей Суверов. - Продажа "Трансконтейнера", например, недавно была произведена именно стратегическому инвестору. Сообщается в частности, что в "Россетях" правительство продаст 13% акций, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 акция. До такого же уровня планируется сократить участие "Россетей" в ФСК ЕЭС. В то же время на рынке есть и скепсис относительно реальности приватизационных планов. Так, уже несколько лет говорилось о продаже 25% + 1 акции "Совкомфлота", однако сделка так и не состоялась".