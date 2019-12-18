Сил для продолжения повышения фондовым "быкам" явно не хватает - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды изменялись незначительно, консолидируясь у достигнутых пиков. Сил для продолжения повышения "быкам" явно не хватает, а в случае начала более сильной коррекции на нефтяных или американских площадках инвесторы на рынке РФ также приступят к фиксации прибыли, отмечает в своем комментарии аналитик Елена Кожухова.