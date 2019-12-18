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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сил для продолжения повышения фондовым "быкам" явно не хватает - ИК "Велес Капитал"
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18 декабря 2019 года 16:19
Сил для продолжения повышения фондовым "быкам" явно не хватает - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды изменялись незначительно, консолидируясь у достигнутых пиков. Сил для продолжения повышения "быкам" явно не хватает, а в случае начала более сильной коррекции на нефтяных или американских площадках инвесторы на рынке РФ также приступят к фиксации прибыли, отмечает в своем комментарии аналитик Елена Кожухова.
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18 декабря 2019 года 15:05
На товарном рынке продолжается ралли в палладии. За две недели металл подрос примерно на 20%. Аналитики прогнозируют, что в следующем году палладий вновь будет в дефиците при сохранении высокого спроса на него со стороны автопрома, что делает палладий привлекательной инвестицией, отмечает... читать дальше
.18 декабря 2019 года 14:00
Рынки железной руды и стали в последнее время начали подавать признаки жизни: котировки китайской стали восстановились после низких уровней в октябре, получив поддержку со стороны сокращения производственных мощностей во время праздничных выходных, а также активного роста спроса, который привел... читать дальше
.18 декабря 2019 года 12:50
Акции развивающихся рынков больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем - Julius Baer
Акции развивающихся рынков и циклического сектора больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем, говорится в обзоре Julius Baer. Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем соответствует ожиданиям фондовых рынков, однако оно все равно... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:57
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.17 декабря 2019 года 18:37
Похоже, заметного роста евро в декабре не произойдет, а пара евро-доллар, возможно, вернется обратно к 1,10, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Конец прошлой недели на валютном рынке выдался интересным: менее чем за сутки евро-доллар... читать дальше
.17 декабря 2019 года 18:11
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "ниже рынка" по акциям британских компаний, говорится в комментарии банка. "Решительная победа Консервативной партии в Великобритании была изначально позитивно воспринята рынком, поскольку она значительно повысила вероятность скорого и упорядоченного... читать дальше
.17 декабря 2019 года 17:41
Окончание 2019 года на рынке облигаций выглядит как зеркальное отражение конца 2018 года, говорится в комментарии Julius Baer. Год назад совместное влияние негативных факторов привело к снижению котировок акций и более рисковых сегментов рынка облигаций, и в то же время поддержало государственные... читать дальше
.17 декабря 2019 года 17:18
Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр., говорится в комментарии директрора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до уровня 65,63 доллара за баррель. Ралли вызвано надеждами на увеличение спроса на... читать дальше
.17 декабря 2019 года 15:41
Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году за счет своего фундаментального базиса, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Палладий в 2019 году продемонстрировал активный рост цен - около 60% с начала года. Основным драйвером роста котировок метала является фундаментальная... читать дальше
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