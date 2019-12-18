Краткосрочная перекупленность рубля провоцирует фиксацию прибыли - "Открытие Брокер"

Краткосрочная перекупленность рубля провоцирует фиксацию прибыли, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль слабел на фоне дешевеющей нефти и перекупленности в предыдущие дни. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,21%, недельная снизилась до 6,36%, а месячная осталась на уровне 6,46%.

Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них удалось разместить бумаги ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года на 26,724 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,1%.

"В текущем году рубль отыграл у доллара более 10%, а с начала декабря более 2,5%. Краткосрочная перекупленность провоцирует фиксацию прибыли", - отмечает ведущий аналитик Андрей Кочетков.