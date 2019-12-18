Палладий - привлекательная инвестиция в 2020 году - ГК "ФИНАМ"

На товарном рынке продолжается ралли в палладии. За две недели металл подрос примерно на 20%. Аналитики прогнозируют, что в следующем году палладий вновь будет в дефиците при сохранении высокого спроса на него со стороны автопрома, что делает палладий привлекательной инвестицией, отмечает инвестиционный консультант ГК "ФИНАМ" Сергей Давыдов.