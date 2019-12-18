"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в ADS Qiwi (MOEX: QIWI)" с доходностью 13% в абсолютном выражении и 8% относительно индекса РТС за месяц, сообщается в обзоре инвестбанка.

Как отмечают аналитики, новости о смене генерального директора Qiwi могут оказать краткосрочное давление на бумаги компании. Между тем эксперты сохраняют позитивный взгляд на ADS Qiwi в долгосрочной перспективе.

"Фундаментальные характеристики Qiwi выглядят сильно. По нашим прогнозам, скорректированная чистая прибыль компании вырастет на 61% в 2019 году и на 41% в 2020 году за счет сильной динамики платежного сегмента и сокращения совокупных убытков по менее крупным сегментам", - говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс".