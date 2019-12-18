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18 декабря 2019 года 12:50
Акции развивающихся рынков больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем - Julius Baer
Акции развивающихся рынков и циклического сектора больше других выиграют от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем, говорится в обзоре Julius Baer. Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем соответствует ожиданиям фондовых рынков, однако оно все равно будет иметь позитивный эффект, поскольку в последнее время неопределенность достигла повышенных уровней, полагают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Матье Рашете. Несмотря на сохранение неясности по поводу второй части торгового соглашения, посвященной правам на интеллектуальную собственность и технологиям, согласование первой части является явным шагом к деэскалации и должно поддержать недавнее восстановление роста в производственном секторе. "Мы продолжаем ожидать новых признаков деэскалации в следующем году, и любое связанное с внешнеторговым конфликтом снижение на фондовом рынке можно рассматривать как возможность для инвестирования, - указывают аналитики Julius Baer. - Дональд Трамп очень заинтересован в снижении градуса напряженности с Китаем, поскольку до следующих президентских выборов в США осталось меньше года. Производственный сектор находится на грани глобальной рецессии, и некоторые наиболее важные "колеблющиеся" штаты в США сильно зависят от ситуации в сфере промышленности. Любая дальнейшая эскалация, таким образом, создаст риски для переизбрания Трампа. В следующем году мы ожидаем еще больше позитивных новостей в связи с внешнеторговым конфликтом". Фондовый рынок будет рад любым признакам дальнейшей деэскалации, уверены Патрик Ланг и Матье Рашете. Это особенно будет касаться секторов, которые больше всего могут пострадать от торговой войны, включая акции компаний, занимающихся полупроводниками, промышленных и сырьевых предприятий, а также отдельные циклические акции потребительского сектора. Акции развивающихся рынков также должны больше других выиграть от деэскалации.
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