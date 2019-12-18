Опережающая динамика российских евробондов относительно аналогов из других стран ЕМ серьезно настораживает - Уралсиб

Опережающая динамика российских евробондов относительно аналогов из других стран ЕМ серьезно настораживает аналитиков Уралсиба, и они считают оправданным закрытие позиций в наиболее длинных бумагах, говорится в обзоре.

Российские суверенные еврооблигации продолжили дорожать во вторник, а спреды – обновлять минимумы. Доходность UST10 выросла до 1,88%, но это не оказало давления на евробонды ЕМ. Российские бумаги при этом вновь были в числе лидеров среди евробондов ЕМ, и длинные выпуски подорожали еще на 0,5–1,5 п.п., в коротких бумагах движений почти не было.

Доходности RUSSIA’29 и RUSSIA’47 опустились до 2,89% и 3,67%, а их спреды сузились до 110 б.п. и 170 б.п. соответственно.

"Таким образом, z-спред 10-летнего выпуска сократился до исторического минимума, ранее достигнутого в начале 2013 г., а спред RUSSIA’47 пока на 30 б.п. больше исторического минимума того же периода. Мы допускаем, что спреды еще могут сузиться, но все же опережающая динамика российских евробондов относительно аналогов из других стран ЕМ серьезно настораживает, - отмечает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев. - Сейчас RUSSIA’47 предлагает доходность уже почти на 20 б.п. меньше, чем INDON’47 (YTM 3,9%) с более высокими рейтингами, а RUSSIA’29 торгуется на одном уровне с INDON’29 (YTM 2,9%) и с доходностью на 30 б.п. ниже, чем MEX’29 (YTM 3,2%). В связи с этим мы считаем оправданным закрытие позиций в наиболее длинных бумагах. К тому же стоит отметить, что сегодня в Комитете по международным отношениям Сената США запланировано обсуждение законопроекта о санкциях DASKA, что является риском для российского рынка, но инвесторы в настоящий момент не испытывают опасений по поводу жестких санкций против госдолга и банковского сектора".