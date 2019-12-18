Промсвязьбанк не ждет существенных движений на рынке ОФЗ до конца года

Минфин в среду проведет аукционы по 4,6-летним ОФЗ 26227 (доходность 6,09% годовых) и 19,3-летним ОФЗ 26230 (доходность 6,63% годовых). "Отметим, что в соответствии с планом Минфина по размещению госбумаг на последних в году 2 аукционах остаток размещения составляет всего 57 млрд руб., более половины которого, скорее всего, будет закрыто в эту среду. В целом при ожидаемом уровне ключевой ставки в начале 2020 года в размере 6,0% умеренно интересно выглядят оба выпуска госбумаг. До конца года не ждем существенных движений на рынке ОФЗ – котировки госбумаг продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней", - пишет в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Грицкевич.