Индекс Мосбиржи в среду не выйдет из диапазона 3000-3030 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в среду не выйдет из диапазона 3000-3030 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Михаил Поддубский обращает внимание на то, что среда - последний день торгов по акциям Лукойла с дивидендами, и в четверг дивидендная отсечка окажет техническое давление на индекс в размере 0,4-0,5%.

"Текущая неделя является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе после католического Рождества активность торгов заметно снизится), и, по всей видимости, основные события декабря уже состоялись, - комментирует эксперт Промсвязьбанка. - Из всего блока публикуемой на этой неделе макростатистики стоит выделить сегодняшние данные по инфляции в ЕС и пятничную публикацию третьей оценки ВВП США за 3 кв. Некоторое развитие до конца года может получить тема импичмента в США, но инвесторы пока полностью игнорируют эти риски, и, учитывая республиканское большинство в Сенате и необходимость для реализации процедуры заручиться поддержкой 2/3 членов Сената, риски отстранения Д.Трампа от должности действительно выглядят крайне низкими". Из позитивных моментов, которые теоретически могут нас ждать до конца года, Михаил Поддубский выделил возможный анонс встречи лидеров переговорных групп США и Китая, на которой должно состояться подписание соглашения первого этапа (сама встреча, вероятно, состоится только в январе) и возможный анонс со стороны команды Трампа экономической повестки второго срока (но здесь все же более вероятно, что повестка будет представлена только в следующем году)".