.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно, до конца года пара евро/доллар вернется к уровню 1,10 - ВТБ Капитал Форекс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 декабря 2019 года 18:37
Возможно, до конца года пара евро/доллар вернется к уровню 1,10 - ВТБ Капитал Форекс
Похоже, заметного роста евро в декабре не произойдет, а пара евро-доллар, возможно, вернется обратно к 1,10, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Конец прошлой недели на валютном рынке выдался интересным: менее чем за сутки евро-доллар от отметки 1,11 подскочил практически до 1,12, и затем упал обратно на 1,11, - напоминает эксперт. - Рост евро прошел в ночь с четверга на пятницу, когда стали понятны результаты парламентских выборов в Великобритании. На паре фунт-доллар всего за 20 минут размер движения вверх составил 350 пунктов, но и для евро улучшение перспектив по Брекзиту - это очевидный позитив. Сейчас фунт-доллар уже упал до 1,32, а евро-доллар отыграл обратно весь рост еще в пятницу. Мы связываем это с заключением торговой сделки между США и Китаем". Теперь вероятность хотя бы одного понижения ставки ФРС в 2020 году превышает 50% только для ноябрьского заседания, полагает Алексей Михеев. По мнению эксперта, перенос ожиданий понижения ставки рынком - это определенно позитив для доллара, но есть и другая сторона медали, про которую рынки словно забыли. "Заключение торгового соглашения позитивно для мировой экономики и должно приводить к росту аппетитов к риску, следовательно, к падению доллара, - указывает специалист ВТБ Капитал Форекс. - Неспособность пары евро-доллар удержаться на отметке 1,12 и откат обратно, на наш взгляд, являются плохим сигналом для евро. Дело не столько в новости по торговому соглашению, сколько в том, что евро, видимо, продают на малейшем росте". Опубликованные в понедельник предварительные индексы деловых настроений PMI от Markit за декабрь по первой оценке показали ухудшение настроений в промышленности еврозоны сразу с 46,9 до 45,9, в то время как по США индекс упал с 52,6 до 52,5. Ситуация в США тоже ухудшается, но медленно, а по еврозоне индекс находится глубоко в зоне спада. Очевидно, европейское промышленное производство просто не выдержит более высокого курса евро. "Недавно мы предположили, что объявленные ФРС масштабные меры по вливанию ликвидности в доллар смогут привести к падению его курса. Но пока по операциям РЕПО наблюдается переподписка и текущие меры ФРС лишь покрывают имеющийся дефицит на денежном рынке. Другой фактор, который играл в пользу падения доллара в начале декабря - сокращение Казначейством США темпов наращивания долга, - также вскоре прекратит действовать. Похоже, заметного роста евро в декабре не произойдет, а возможно, пара вернется обратно к 1,10", - резюмирует Алексей Михеев.
- VTB_080805.zip (Размер - 181kb)
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
17 декабря 2019 года 18:11
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "ниже рынка" по акциям британских компаний, говорится в комментарии банка. "Решительная победа Консервативной партии в Великобритании была изначально позитивно воспринята рынком, поскольку она значительно повысила вероятность скорого и упорядоченного... читать дальше
.17 декабря 2019 года 17:41
Окончание 2019 года на рынке облигаций выглядит как зеркальное отражение конца 2018 года, говорится в комментарии Julius Baer. Год назад совместное влияние негативных факторов привело к снижению котировок акций и более рисковых сегментов рынка облигаций, и в то же время поддержало государственные... читать дальше
.17 декабря 2019 года 17:18
Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр., говорится в комментарии директрора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до уровня 65,63 доллара за баррель. Ралли вызвано надеждами на увеличение спроса на... читать дальше
.17 декабря 2019 года 15:41
Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году за счет своего фундаментального базиса, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Палладий в 2019 году продемонстрировал активный рост цен - около 60% с начала года. Основным драйвером роста котировок метала является фундаментальная... читать дальше
.17 декабря 2019 года 13:26
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции Adobe Systems к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. На взгляд эксперта, акции Adobe относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, а также неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "В последние... читать дальше
.17 декабря 2019 года 10:27
Настроения на рынке нефти умеренно позитивные, поскольку участники ожидают дальнейшего снижения напряженности во взаимоотношениях США и Китая, что должно поддержать спрос на жидкое топливо в 2020 г., отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Инвестиционные банки... читать дальше
.17 декабря 2019 года 10:09
Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели уверенно превысить ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе $65 за баррель. Теперь они имеют шансы на закрепление в более высоком ценовом диапазоне $65-70 за баррель, полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий... читать дальше
.17 декабря 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов во вторник. читать дальше
.17 декабря 2019 года 09:05
Довольно спокойно проходят в последние дни торги на рынке нефти. Принципиальных изменений цен на нефть до конца года, по мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, не ожидается. Однако после длительной консолидации реакция трейдеров на какое-либо событие может быть сильным. В частности, из... читать дальше
.16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.