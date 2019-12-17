Julius Baer сохраняет позицию "ниже рынка" по акциям британских компаний

Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "ниже рынка" по акциям британских компаний, говорится в комментарии банка. "Решительная победа Консервативной партии в Великобритании была изначально позитивно воспринята рынком, поскольку она значительно повысила вероятность скорого и упорядоченного Brexit, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Ралли, скорее всего, будет краткосрочным, поскольку в ближайшем будущем будет сохраняться неопределенность в связи с реализацией планов по выходу из Евросоюза и его экономическими последствиями".

Фондовый рынок Великобритании на настоящий момент значительно отстает от рынков остальных развитых стран, констатирует эксперт Julius Baer. "Однако, капитализация компаний на нем в целом соответствует долгосрочным средним значениям, и мы не ожидаем появления в ближайшем будущем факторов для переоценки своей позиции по рынку, - указывает Патрик Ланг. - Британский фондовый рынок в целом не зависит от делового цикла и, как правило, показывает опережающие результаты на фоне снижения глобальных экономических показателей. Это в целом является следствием распределения секторов, ведь британский рынок сильно зависит от сегмента устойчивых к влиянию цикла потребительских компаний и слабо - от предприятий промышленного и быстрорастущего IT-сегмента, по сравнению как с США, так и с континентальной Европы. В настоящее время мы предпочитаем более циклические рынки, поскольку видим ограниченную перспективу роста устойчивых к влиянию цикла акций".

"Таким образом, наша осторожная позиция по британскому фондовому рынку соответствует нашей "бычьей" позиции по циклическим бумагам, - резюмирует эксперт Julius Baer. - Однако, в краткосрочной перспективе секторы, которые сильно связаны с экономикой Великобритании, включая национальные потребительские компании, а также предприятия в сфере жилищного строительства, недвижимости и банковской деятельности, могут показать результаты выше рынка. В рамках британского фондового рынка мы отдаем предпочтение компаниям с высокой рыночной капитализацией, которые имеют слабую привязку к Великобритании и сильно зависят от глобального роста, т.е. крупным компаниям из сферы здравоохранения, нефтегазового и сырьевого секторов".