Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр. - ИК "ФИНАМ"

Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр., говорится в комментарии директрора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до уровня 65,63 доллара за баррель. Ралли вызвано надеждами на увеличение спроса на энергоносители в результате заключения торгового соглашения между США и Китаем. "Импульс роста цен на нефть в результате информации о наличии соглашения во многом себя исчерпал, и отсутствие деталей сделки может вызвать техническую коррекцию в "черном золоте" до уровней в 65-64,7 доллара за баррель", - полагает эксперт "ФИНАМа".