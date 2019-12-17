Российский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения на фоне дорожающей нефти и снижения рисков, связанных с "торговой войной", сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Пока в Европе занимаются фиксацией прибыли, отечественный индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 3020 пунктов. Помогали ему в этом бумаги розничного сектора, а также нефтяные акции. Активность была ниже, чем в понедельник. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" преодолел отметку 23 млрд рублей.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительное снижение рынка в начале дня. Российский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения на фоне дорожающей нефти и снижения рисков, связанных с "торговой войной", отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.