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17 декабря 2019 года 14:58
Основной темой 2020г на рынке акций РФ будут дивидендная доходность и сокращение премии за риск - Sberbank CIB
Основной темой 2020г на рынке акций РФ будут дивидендная доходность и сокращение премии за риск, говорится в комментарии Sberbank CIB. Аналитики Андрей Кузнецов и Коул Эйксон полагают, что более дешевые акции с высокими свободными денежными потоками и растущими коэффициентами дивидендных выплат выиграют на этом фоне больше остальных. "Наш выбор - ЛУКойл, Татнефть, Норникель, Яндекс и Группа ЛСР", - указывают эксперты инвестбанка. "Российский рынок акций в 2019 году обеспечил совокупный доход 47% против 12% по развивающимся рынкам, - комментируют Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. - Тем не менее, было бы преувеличением назвать Россию фаворитом инвесторов. Рост был зафиксирован с очень низких уровней, где рынок оказался после событий 2014-2015 годов, и вполне обусловлен фундаментальными факторами. По нашим оценкам, улучшение восприятия российского рынка инвесторами в этом году обеспечило лишь треть совокупного дохода, а на две трети он обусловлен исключительно фундаментальными факторами, такими как повышение прогнозов прибыли и снижение процентных ставок". Целевой уровень экспертов Sberbank CIB для индекса РТС на конец 2020 года - 1 800 пунктов. Быстрое торможение инфляции неизбежно приведет к снижению стоимости долга. Замедление роста ИПЦ в начале 2020 года приблизительно до 2,5%, вероятно, побудит ЦБ РФ и далее снижать ставку, чтобы обеспечить целевой уровень инфляции 4%, полагают специалисты Sberbank CIB. Ключевая ставка может быть понижена до 5,5% или еще значительнее. "Мы также ожидаем дальнейшей нормализации премии за риск вложения в акции - она должна приблизиться к историческому среднему значению 6%. Соответственно, мы прогнозируем снижение стоимости акционерного капитала примерно на 250 б. п., что предполагает повышение коэффициента P/E на 20% - с 6,7 до 8,0. С учетом дивидендной доходности 7% ожидаемый совокупный доход увеличивается до 27%", - отмечают Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. В целом картина, по мнению экспертов Sberbank CIB, благоприятная, основная угроза - политические риски: "Неожиданно богатая событиями президентская предвыборная гонка в США и продолжающийся процесс импичмента могут - в ожидании изменений в экономической или внешней политике США - усилить волатильность на мировых рынках. Подобный эффект более общего характера может дать и торговая война с Китаем. Между тем Конгресс США по-прежнему угрожает ввести новые санкции против России, хотя нам это представляется сомнительным в отсутствие нового геополитического катализатора. При этом российские власти, видимо, будут пытаться повысить свой рейтинг в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году".
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