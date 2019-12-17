Татнефть возвращается на рынок рублевого долга - "Уралсиб"

ПАО «Татнефть» возвращается на рынок рублевого долга и во вторник, 17 декабря, с 10:00 до 16:30 мск будет формировать книгу заявок на облигации серии БО001Р-01 объемом 15 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Срок обращения выпуска три года, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был анонсирован как премия 90–100 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ в трехлетней точке с непосредственно фиксацией числового значения перед открытием книги. Вторичные торги новой бумагой должны начаться 24 декабря.

"Мы ожидаем размещения вблизи ставки купона 6,55% годовых, - отмечают аналитики "Уралсиба" Алексей Кокин и Ольга Стерина. - В понедельник трехлетняя точка на бескупонной кривой предлагала 5,86% годовых, что транслируется в ориентир купона 6,76–6,86% годовых. Учитывая сильные кредитные метрики Татнефти, мы ожидаем, что размещение пройдет со спредом, аналогичным тем, которые предлагают облигации высококлассных эмитентов первого эшелона, то есть с премией к ОФЗ порядка 70 б.п. Таким образом, справедливая ставка первого купона находится вблизи отметки 6,55% годовых, что предполагает понижение ориентира".

Татнефть в октябре сообщила, что планирует строительство нефтехимического комплекса мощностью 3 млн т в год по сырью, говорится в обзоре "Уралсиба". Несмотря на эти планы, компания не намерена снижать в 2020 г. дивиденды по сравнению с 2019 г. Поэтому в случае доступности недорогого долгового финансирования Татнефть собиралась использовать заемные, а не собственные средства для реализации проекта. Чистый долг компании на конец 3 кв. 2019 г. был отрицательным – минус 44 млрд руб., общий долг (13 млрд руб.) составлял всего 2% от 12-месячной EBITDA.