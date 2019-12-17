Спрос на российские евробонды сохраняется - Промсвязьбанк

Спрос на российские евробонды сохраняется, несмотря на рост доходности UST’10 (+5 б.п. – до 1,87% годовых) на фоне роста "аппетита" к риску, отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Грицкевич. Так, доходность российского 10-летнего бенчмарка продолжает обновлять минимумы с сначала года, снизившись еще на 2 б.п. – до 2,95% годовых; CDS 5Y снизился на 1 б.п. – до 53% годовых (до абсолютного минимума с 2007 года остается порядка 13 б.п.). Кредитная премия российской 10-летки сузилась до 108 б.п. (средний уровень с середины 2016 года – 189 б.п.).

"На фоне сильных бюджетных и кредитных метрик РФ, а также отсутствия нового предложения бумаг спрос на российский долг сохраняется. Вместе с тем текущий уровень доходности бумаг уже выглядит не слишком привлекательно", - пишет Дмитрий Грицкевич.