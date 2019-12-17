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17 декабря 2019 года 12:46
Доразмещение бондов Томской области пройдет с премией к кривой ОФЗ не выше 100 б.п. - "Уралсиб"
Доразмещение бондов Томской области пройдет с премией к кривой ОФЗ не выше 100 б.п., говорится в обзоре корпорации Уралсиб". Томская область во вторник с 10:00 до 13:30 мск проводит аукцион по доразмещению облигаций серии 34062 на сумму около 2 млрд руб. Номинальный объем доразмещаемого выпуска - 7 млрд руб., сейчас в обращении находятся облигации номинальной стоимостью чуть более 5 млрд руб., на аукционе будет предложен весь неразмещенный объем, около 2 млрд руб. Срок, оставшийся до погашения, - немногим более пяти лет, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала в даты выплаты 16-го, 20-го, 24-го и 28-го (дата погашения) купонов, дюрация выпуска оценивается в 3,04 года. Ставка купона составляет 7,5%. "Томская область относится к регионам со средней долговой устойчивостью, - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Бумаги предлагаются по цене не ниже 101,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению не выше 7,2% годовых и премии к кривой ОФЗ 125 б.п. Вчера указанные бумаги торговались по 103% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6,69% и премии к кривой ОФЗ 75 б.п. Мы полагаем, что цена по итогам аукциона будет снижена относительно ориентира, но эмитент предложит премию к вчерашней цене вторичного рынка. Премия к кривой ОФЗ не должна превысить 100 б.п.".
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