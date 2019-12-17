Рубль может завершить год на комфортных уровнях - "Нордеа банк"

Оптимизм, сохраняющийся на глобальных площадках, позволяет надеяться на завершение года вблизи текущих комфортных уровней по рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта остается на комфортных уровнях, подходя к концу 2019 года вблизи максимально крепких внутригодовых значений (ниже 63 в паре с долларом и ниже 70 в паре с евро). Новостной фон остается весьма спокойным, поэтому во вторник рубль, вероятно, сохранится в узких торговых диапазонах, отмечают в "Нордеа банке".

На рынках с начала декабря сохраняются оптимистичные настроения, и валюты развивающихся стран в среднем выросли на 2,6%. Рубль был среди лидеров укрепления (после чилийского и колумбийского песо, а также после бразильского реала и мексиканского песо). "Поддержку рублю по-прежнему оказывают комфортные цены на нефть (выше 65 долл./барр.), общий повышенный "аппетит" к риску, а также приближение налогового периода. Российская страновая риск-премия продолжает тестировать все новые минимумы, опустившись до минимальных отметок с 2007 года. Оптимизм, сохраняющийся на глобальных площадках, позволяет надеяться на завершение года вблизи текущих комфортных уровней по рублю", - пишут аналитики "Нордеа банка".