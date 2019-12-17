Пара доллар/рубль в ближайшее время останется в диапазоне 62,20-63 руб./долл. - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в ближайшее время останется в диапазоне 62,20-63 руб./долл., сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. При этом на более длительном временном горизонте на первый план выходят фундаментальные факторы, соответственно, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе эксперт считает ограниченным. "Последние недели отмечены умеренным ростом нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent превысили отметку в 65 долл./барр.), - указывает Михаил Поддубский. - При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль, согласно нашей модели, расположен вблизи 64,50-65 руб/долл., соответственно, рубль на текущих уровнях, с нашей точки зрения, несколько переоценен. Данная переоцененность рубля в первую очередь обусловлена общим позитивным восприятием глобальными инвесторами рисков emerging markets, и в краткосрочной перспективе этот фактор может продолжать оказывать определяющую роль".