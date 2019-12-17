Ожидается до конца недели консолидация USD/RUB в диапазоне 62,5-63,2, а EUR/RUB - в диапазоне 69,6-70,3 - Росбанк

Третья неделя декабря традиционно спокойна с точки зрения статистики. Аналитики Росбанка полагают, что покупки экспортеров продолжат оказывать поддержку национальной валюте, а мировые рынки немного остынут под канун рождественского периода. "До конца недели мы ожидаем консолидации пары USD/RUB в диапазоне 62,5-63,2, а EUR/RUB - в диапазоне 69,6-70,3", - говорится в комментарии банка.