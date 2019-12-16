.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Внешние факторы вывели российский рынок акций к максимумам - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 декабря 2019 года 19:09
Внешние факторы вывели российский рынок акций к максимумам - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и Китаем, что способствует росту спроса на риск. В результате, в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 65,5 доллара за баррель. Также хорошую динамику демонстрируют и западные фондовые площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,5%, поднявшись выше 3000 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля и Сургутнефтегаза, прибавившие более 1,5%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Мосэнерго, потерявшие чуть более 0,6%. "Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индексу Мосбиржи удалось обновить исторический максимум, в моменте поднявшись чуть выше 3012 пунктов, при предыдущем максимуме в районе 3009 пунктов, установленном в начале ноября. Закрепление индекса выше этого значения будет говорить в пользу возможного продолжения восходящей динамики. В этом случае, в среднесрочной перспективе, целью движения индекса Мосбиржи вверх может стать район 3180 пунктов", - заключает эксперт Промсвязьбанка.
.
16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но... читать дальше
.16 декабря 2019 года 15:23
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для... читать дальше
.16 декабря 2019 года 11:05
Перспективы роста спроса на нефть находятся в тесной зависимости от глобального экономического роста - БКС
Перспективы роста спроса на нефть находятся в тесной зависимости от глобального экономического роста, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Макроэкономические показатели Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти и наиболее весомой экономикой Азии,... читать дальше
.16 декабря 2019 года 09:59
Ближайшие дни котировки "черного золота", скорее всего, проведут в диапазоне 64,5-66 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Нефть как-то слабо отыгрывает всеобщий позитив, мы так и не увидели краткосрочных выбросов котировок в район 66-67 долларов за баррель на позитивных... читать дальше
.16 декабря 2019 года 09:24
Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе сессии в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.13 декабря 2019 года 10:25
Нефтяные котировки возобновили рост на фоне позитивного информационного фона вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Фьючерсы на Brent прибавили чуть менее 1% в четверг и продолжают демонстрировать растущие настроения с утра пятницы. Котировки торгуются вблизи от двухмесячных максимумов и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.