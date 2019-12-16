Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций

азпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а привилегированных - 772 рубля. Прогнозная стоимость ADR на обыкновенные акции "Татнефти" равняется $82 за штуку. Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "держать".