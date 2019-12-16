Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.

Эксперт в ближайшее время ожидает умеренно позитивную динамику рынка облигаций EM на ожиданиях мягкой монетарной политики ведущих центробанков в 2020 г., а также с учетом возможного прогресса в переговорах между США и Китаем по торговой тематике.