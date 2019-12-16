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16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но является слишком узким, чтобы значительно поддержать темпы роста экономики. Риски ускорения инфляции в США по причине повышения тарифов снизились. "Вашингтон отменил назначенное на 15 декабря введение тарифов на импорт китайских товаров на сумму 150 млрд долл. США и согласился сократить с 15% до 7,5% тарифы на товары на сумму 100 млрд долл. США, - напоминает Дэвид Коль. - Пекин, в свою очередь, обязался в течение следующих двух лет увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США. В целом, тарифы оказались снижены меньше, чем ожидалось, а 25% тарифы первых трех раундов остаются в силе и будут обсуждаться в рамках последующих переговоров".
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