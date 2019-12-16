Рубль на ближайшее время имеет много оснований если не для укрепления, то для торговли на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"

Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ, и в ближайшее время у российской валюты много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

Рубль продолжал в понедельник укреплять свои позиции на фоне роста "аппетитов" к риску. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4090 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,21%, недельная - до 6,41%, а месячная - до 6,47%. "

Вновь нужно говорить о влиянии согласования торговой сделки США и Китая, что поддерживает сырьевой рынок, а также повышает "аппетиты" к риску у инвесторов. Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ. Кроме того, с середины месяца повышается предложение валюты со стороны экспортёров, которые готовятся к налоговым выплатам. Соответственно, на ближайшее время у рубля много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях", - отмечает Андрей Кочетков.