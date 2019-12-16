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16 декабря 2019 года 16:55
БКС Глобал Маркетс закрыл pair trade: "покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза против "обычки"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева. Как говорится в отчете, после неоправданного подорожания обыкновенных акций компании примерно на 90% с начала года доходность идеи составила минус 37%. "За последние несколько дней обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли в цене примерно на 15% в отсутствие значимых новостей, и дисконт "префов" к "обычке" вырос до 23%, достигнув максимума с 2013 года. В настоящий момент привилегированные акции компании торгуются с дисконтом в 21%, что превышает соответствующие дисконты в "Татнефти" (MOEX: TATN) (7%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (11%) при более высокой дивдоходности по их обыкновенным акциям (11% и 8%) и более высоким уровнем корпоративного управления", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс". Между тем, как отмечается в обзоре инвестбанка, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" по-прежнему более привлекательны по сравнению с обыкновенными с точки зрения распределения прибыли, и текущая устойчивая дивдоходность по "префам" составляет около 9% (колеблется под влиянием валютных курсов).
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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