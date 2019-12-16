Sberbank CIB рекомендует сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рекомендуют сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, говорится в комментарии.

"В следующем году мы не ожидаем существенного изменения базовых ставок, полагая, что спреды между инструментами с разными классами рейтингов, вероятно, продолжат сужаться. Соответственно, мы рекомендуем инвесторам сохранять позиции в российских еврооблигациях с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, а также избирательно открывать позиции в высокодоходных облигациях. В последнем случае мы по-прежнему рекомендуем покупать Петропавловск-22, Метинвест-26, ДТЭК-24 и отдельные выпуски субординированных облигаций российских банков", - отмечают специалисты Sberbank Investment Research.

В условиях низких доходностей аналитики также считают хорошей тактикой держать бумаги, в отношении которых эмитенты могут совершить благоприятные для держателей корпоративные действия. "Мы по-прежнему ожидаем, что VEON может предпринять попытку обмена своих еврооблигаций на новые длинные бумаги и в связи с этим рекомендуем держать VEON GTH-23", - указывают эксперты.

"Мы полагаем, что информационный поток вокруг российско-украинских переговоров о транзите газа может привести к усилению волатильности в еврооблигациях "Газпрома", и поэтому закрываем рекомендацию на покупку Газпром-37. Как только появится больше ясности относительно исхода переговоров, мы рассмотрим возможность открытия новой рекомендации в длинных бумагах "Газпрома". Пока же мы ожидаем расширения спредов выпуска Нафтогаз-26 на фоне возможной январской волатильности из-за новостей о переговорах", - пишут аналитики Sberbank Investment Research.