Длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск - "БКС Глобал Маркетс"

Российский бенчмарк RUSSIA 47 завершил неделю на ценовом максимуме (125,5%). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск.

Активность на рынках традиционно снижается в преддверии католического Рождества, однако, по мнению специалиста "БКС Глобал Маркетс" Марии Радченко, можно ожидать продолжения позитивного тренда в начале 2020 года.