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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
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16 декабря 2019 года 15:05

Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"

Потенциал роста рынка акций на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Ликвидность с рынков начнет уходить на текущей неделе – рождественский сезон вступает в свои права, - комментирует эксперт "БКС Глобал Маркетс". - Глобальные потоки фондов стали негативными для России в целом на прошлой неделе впервые с октября, прежде всего благодаря оттокам из специализированных российских ETF – спекулянты фиксируют прибыль в России. Индекс РТС вышел вверх из диапазона, соответствующего фундаментальной рекомендации «ДЕРЖАТЬ» (1 370-1 490) – потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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