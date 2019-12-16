Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"

Потенциал роста рынка акций на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Ликвидность с рынков начнет уходить на текущей неделе – рождественский сезон вступает в свои права, - комментирует эксперт "БКС Глобал Маркетс". - Глобальные потоки фондов стали негативными для России в целом на прошлой неделе впервые с октября, прежде всего благодаря оттокам из специализированных российских ETF – спекулянты фиксируют прибыль в России. Индекс РТС вышел вверх из диапазона, соответствующего фундаментальной рекомендации «ДЕРЖАТЬ» (1 370-1 490) – потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков".