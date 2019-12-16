Ожидаем незначительных изменений котировок на рынках промышленных металлов - Sberbank CIB

Ожидаются незначительные изменения котировок на рынках промышленных металлов, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой. В пятницу в ожидании политических заявлений цены на трехмесячные форвардные контракты на медь превысили отметку $6 200/т, но недолго продержались на высоких уровнях: по итогам дня они снизились на 0,4%.

"Торги на рынках цветных металлов в понедельник утром начались оптимистично, - комментирует эксперт Sberbank CIB. - В Китае вышла сильная статистика по промышленному производству и розничным продажам за ноябрь, при этом Народный банк Китая укрепил курс юаня, опустив пару USD/CNY до минимальной отметки с августа (6,9915). Промышленное производство в ноябре выросло на 6,2%, что гораздо выше уровней октября 2019 года (4,7%), при этом выпуск стали увеличился на 4% относительно ноября 2018 года (за 11М19 зафиксирован прирост на 7%). Розничные продажи в ноябре прибавили 8% относительно аналогичного периода прошлого года (против роста на 7,2% в октябре). Положительная статистика привела к тому, что цены на трехмесячные форвардные контракты на медь находятся сегодня утром на уровне $6 150/т, на алюминий - $1 770/т, на никель - $14 200/т и на цинк - $2 250/т.".

Во вторник в КНР будет опубликована статистика по производству медной и цинковой продукции за ноябрь.