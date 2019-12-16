Текущий курс USD/RUB весьма привлекателен для открытия длинных позиций в долларах США - ITI Capital

Актуальный курс USD/RUB весьма привлекателен для открытия длинных позиций в долларах США, отмечается в комментарии ITI Capital . "Наш прогноз по паре на конец года - 64, - отмечают аналитики компании. - Ранее мы отмечали, что у рубля есть хороший потенциал для восстановления, но декабрь - традиционное время ослабления российской валюты ввиду спроса на доллары в конце года со стороны коммерческих банков и корпоративных игроков для выплат внешних долгов".

Тем не менее, в этом году доля платежей по долгам, которые подлежат переносу на следующий год, оказалась значительной из-за уменьшения объема фактических платежей, указывают эксперты ITI Capital . Ралли рубля обусловлено удорожанием нефти Brent на 1,5%, до $65/барр. на фоне перспектив подписания документов в рамках первой части американо-китайской торговой сделки.

"Тем не менее, с учетом регрессионной модели, актуальный курс рубля в сравнении с нефтяными котировками выглядит переоцененным. При цене нефти $65/барр. USD/RUB должен стоить 64. В перспективе, по мере снижения ставки ЦБ, маржинальность керри-трейд будет снижаться, уменьшая привлекательность рубля; текущие реальные ставки уже приблизились к 2%, тогда как всего лишь несколько месяцев назад они составляли 4%", - заключают эксперты ITI Capital.