Рубль может немного скорректироваться на этой неделе, но существенного ослабления не ожидается - Банк "Санкт-Петербург"

Сейчас рублю начинает оказывать поддержку налоговый период, в понедельник уплачиваются страховые взносы. На этой неделе инвесторы продолжат оценивать конкретику соглашения первой фазы сделки между США и Китаем, а на следующей торги потеряют активность из-за ухода западных игроков на каникулы. Поэтому рубль может немного скорректироваться на этой неделе, но существенного ослабления аналитики банка "Санкт-Петербург" не ожидают.