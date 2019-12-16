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16 декабря 2019 года 12:39
Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,30% годовых на горизонте ближайшего квартала - Промсвязьбанк
Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,30% годовых на горизонте ближайшего квартала, ближний участок кривой ОФЗ выглядит перекупленным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Снижение ключевой ставки Банком России на 25 б.п. в пятницу и комментарии регулятора о возможности продолжить смягчение монетарной политики в первом полугодии 2020 г. усилили оптимизм покупателей рублевых облигаций. Доходность 1-летних ОФЗ снизилась до 5,56% годовых (-8 б.п.), 3-летних – до 5,88% (-3 б.п.). Доходность более длинных ОФЗ осталась без изменений. "Премия в доходности 10-летних и 2-летних ОФЗ с момента последнего заседания ЦБ РФ выросла с 43 до 74 б.п. С учетом наших ожиданий по снижению ключевой ставки до 6% мы считаем покупку ОФЗ срочностью 13 года неинтересной. Сохраняем рекомендации по покупке 10-летних ОФЗ, а также корпоративных бондов 1-2 эшелона с премией к ОФЗ в размере 90 – 200 б.п.", - указывает эксперт Промсвязьбанка.
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16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но... читать дальше
.16 декабря 2019 года 15:23
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Перспективы роста спроса на нефть находятся в тесной зависимости от глобального экономического роста - БКС
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.16 декабря 2019 года 09:59
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.16 декабря 2019 года 09:24
Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе сессии в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
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Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
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