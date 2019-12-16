Ренессанс Капитал повысил рекомендацию для акций РусГидро до "покупать" и "префов" Россетей до "держать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) - с "продавать" до "держать".

Для бумаг других компаний сектора рекомендации были сохранены: "покупать" для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "Юнипро" (MOEX: UPRO); "держать" для бумаг "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES); "продавать" для обыкновенных акций "Россетей".

Как полагают аналитики, ключевым фактором привлекательности российского электроэнергетического сектора в 2020 году станут дивиденды (по прогнозам экспертов "Ренессанс Капитала", средняя дивдоходность сектора составит 7,4% за 2019 год).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 10,09 (текущая цена 4,64), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,75 (текущая цена - 0,50), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,20 (текущая цена - 0,92), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Юнипро - 3,68 (текущая цена - 2,70), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,70 (текущая цена - 0,60), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ТГК-1 0 0,0130 (текущая цена - 0,013), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,78 (текущая цена - 2,35), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ФСК - 0,191 (текущая цена - 0,19), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Россети - 1,00 (текущая цена - 1,29), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Россети прив. - 1,56 (текущая цена - 1,50), рекомендация - держать.