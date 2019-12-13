Взгляд на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным.

"Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно сильную, - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ". - Компания продемонстрировала рекордные результаты по выручке, прибыли и операционному денежному потоку, причем как по итогам финквартала, так и всего фингода. При этом основные финансовые показатели продемонстрировали заметный прирост в годовом выражении и к тому же превзошли ожидания рынка. Прогнозы на 2020 фингод также выглядят достаточно уверенно и предполагают сохранение высоких темпов роста".

Мировой рынок прикладного ПО продолжает стремительно меняться в пользу все большего использования облачных технологий, и на этом фоне компания планирует продолжать упорно работать над увеличением лояльности уже имеющихся клиентов и привлечением новых за счет инвестиций в новые программные продукты и расширения функциональности и удобства имеющихся, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ".

"Кроме того, мы полагаем, что сильный баланс и высокие денежные потоки позволят Adobe и далее проявлять активность в сегменте M&A, не забывая при этом направлять значительные средства на выплаты акционерам. Мы поднимаем среднесрочную целевую цену акций Adobe до $345. Рекомендация остается прежней - "покупать"", - заключает Игорь Додонов.